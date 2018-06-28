Азмун в 23 года завершил карьеру в сборной Ирана

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун в Инстаграме объявил о завершении карьеры в сборной Ирана. 23-летний форвард отметил, что до конца жизни будет гордиться тем, что выступал за национальную команду.

"Это была большая честь – выступать за национальную команду, – написал Азмун. – Я до конца жизни буду гордиться этим. Увы, с учетом определенных интересов и против воли моего сердца, я решил проститься со сборной. Для 23-летнего парня, который пробился через нищету и жизненные сложности, это очень болезненное решение".

Форвард пояснил, что такое решение связано с болезнью его матери.

Азмун выступал за сборную Ирана с 2014 по 2018 год. За это время он принял участие в 36 матчах, забив 23 мяча. В составе национальной команды он сыграл на чемпионате мира в России, приняв участие в трех матчах группового турнира и не забив ни одного гола. Иранцы заняли третье место в квартете B, набрав 4 очка, и не смогли выйти в плей-офф турнира.

Публикация от IAmSardar (@sardar_azmoun) 27 Июн 2018 в 10:59 PDT

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