Азмун и Эззатоллахи - в расширенном составе сборной Ирана на ЧМ-2018

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун и полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи вошли в расширенный состав сборной Ирана на чемпионат мира 2018 года в России, информирует пресс-служба Федерации футбола Ирана.

Иран на ЧМ-2018 сыграет в группе B. Его соперниками станут Португалия, Испания и Марокко.

Ранее стало известно, что сборная Ирана будет жить и тренироваться на базе "Локомотива" в подмосковной Баковке. Туда команда заселиться 5 июня.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.