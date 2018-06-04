Азмун, Эззатоллахи и Мохаммади в составе сборной Ирана на ЧМ-2018

Сборная Ирана объявила состав на предстоящий чемпионат мира. В окончательной заявке оказалось трое игроков, представляющих РФПЛ: нападающий "Рубина" Сердар Азмун, полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи и защитник "Ахмата" Милад Мохаммади.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Алиреза Бейраванд ("Персеполис", Иран), Рашид Мазахери ("Зоб Ахан", Иран), Амир Абедзаде ("Маритиму", Португалия).

Защитники: Эхсан Хаджсафи ("Олимпиакос", Греция), Рузбех Чешми, Педжман Монтазери, Маджид Хоссейни (все – "Эстегляль", Иран), Милад Мохаммади ("Ахмат", Россия), Мортеза Пурлиганджи ("Аль-Садд, Катар), Мохаммед Реза Ханзаде ("Падиде", Иран), Рамин Резаэян ("Остенде", Бельгия).

Полузащитники: Мехди Тораби ("Сайпа", Иран), Саид Эззатоллахи ("Амкар", Россия), Масуд Шоджаи ("АЕК", Греция), Омид Эбрахими ("Эстегляль", Иран), Вахид Амири ("Персеполис", Иран).

Нападающие: Карим Ансарифард ("Олимпиакос", Греция), Саман Годдос ("Эстерсунд", Швеция), Реза Гучаннеджад ("Херенвен", Голландия), Мехди Тареми ("Аль-Гарафа", Катар), Алиреза Яханбакш ("АЗ", Голландия), Сердар Азмун ("Рубин", Россия), Ашкан Дежага ("Ноттингем Форест", Англия).

В рамках группового этапа чемпионата мира Иран встретится с Марокко, Испанией и Португалией.