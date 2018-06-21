Азмун, Эззатоллахи и Мохаммади пропускают тренировку сборной Ирана

Нападающий Сердар Азмун, защитник Милад Мохаммади и полузащитник Саид Эззатоллахи отсутствуют на тренировочном занятии сборной Ирана. Вчера иранцы уступили Испании с минимальным счетом в матче второго тура группы В чемпионата мира.

- Азмун, Мохаммади и Эззатоллахи в полном порядке, - заявили ТАСС в пресс-службе команды. - Сегодняшнее занятие носит восстановительный характер, на тренировочном поле находятся игроки, которые не принимали участия во вчерашнем матче или провели менее 30 минут. Основной состав находится в бассейне и тренажерном зале на восстановительных процедурах.

Напомним, после двух игр в активе иранцев три очка – на старте своей группы они переиграли Марокко (1:0). Следующий матч Иран проведет 25 июня в Саранске, где встретится с Португалией.

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