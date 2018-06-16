Азиз Буаддуз - о своем автоголе: "Я идиот"

Нападающий сборной Марокко Азиз Буаддуз, отметившийся автоголом в матче чемпионата мира-2018 против Ирана​ (0:1), назвал себя идиотом. Игрок срезал мяч в свои ворота на 5-й добавленной минуте.

- Я идиот, но справлюсь с этой ситуацией, так как уже много лет в этом виде спорта, - цитирует L'Equipe Буаддуза. - Меня поддержали товарищи по команде. Теперь мы должны объединиться и продолжать работать.

Азиз Буаддуз: "Мне остается только извиниться за автогол" //

​Автогол головой! Марокканец Буаддуз отправил мяч в свои ворота в игре с Ираном