Азиз Буаддуз: "Марокко может собой гордиться"

Нападающий сборной Марокко и "Санкт-Паули" Азиз Буаддуз, подводя итоги матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Испании (2:2), отметил, что команда может гордиться собой, хотя заняла последнее место в группе.

- Считаю, это был наш лучший матч на чемпионате мира, - отметил Буаддуз. - Мы сыграли против такого сильного соперника как Испания очень достойно, показали качественный футбол. И по-настоящему рады, потому что матч был важен как для команды, так и для каждого болельщика. Мы гордимся своей игрой и тем, что страна так за нас болела. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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