20:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Азар не верит в Россию. Прогноз Эдена на ЧМ-2018


Нападающий сборной Бельгии Эден Азар полагает, что Россия не выйдет из группы на чемпионате мира-2018. В своем Инстаграме 27-летний форвард попытался спрогнозировать результаты предстоящего турнира. 

Сборная России сыграет в группе А против Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

По мнению Азара, первое место в группе А займет Уругвай, а второе - Египет. 

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи 

Опрос

За какую сборную вы будете болеть на чемпионате мира-2018?
голосовать
К комментариям
1