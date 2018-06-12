Азар не верит в Россию. Прогноз Эдена на ЧМ-2018

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар полагает, что Россия не выйдет из группы на чемпионате мира-2018. В своем Инстаграме 27-летний форвард попытался спрогнозировать результаты предстоящего турнира.

Сборная России сыграет в группе А против Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

По мнению Азара, первое место в группе А займет Уругвай, а второе - Египет.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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