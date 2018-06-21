"Айлендерс" объявили о подписании Тротца

Президент и генеральный менеджер "Нью-Йорк Айлендерс" Лу Ламорелло объявил, что клуб нанял Барри Тротца в качестве главного тренера команды, сообщается в официальном Твиттере "островитян".

Ранее сообщалось, что Тротц подпишет с "Айлендерс" пятилетний контракт с зарплатой около четырех миллионов долларов за сезон.

Напомним, последние четыре года 55-летний специалист возглавлял "Вашинтгон", с которым стал победителем Кубка Стэнли сезона-2017/18.