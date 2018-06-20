Авторитетный журналист из Италии: "Переговоры по Головину между "Ювентусом" и ЦСКА только начинаются"

Авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал "СЭ" информацию о предложении "Ювентуса" в размере 18 миллионов евро за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина.

- ЦСКА хочет 25 миллионов евро? Могу сказать, что сейчас идет только начальная стадия переговоров, так что, считаю, в этой сделке все возможно, - сказал Палмери.

По информации сайта инсайдера Джанлуки Ди Марцио, ЦСКА отказался продавать 22-летнего Головина за 17 миллионов евро и туринцы улучшили предложение. (Игорь НОВИКОВ)

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