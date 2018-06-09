Автор соломенной "Зенит Арены" создаст соломенную фан-зону ЧМ-2018

В Ставропольском крае на время чемпионата мира-2018 появится соломенная фан-зона, сообщает ТАСС. Для болельщиков установлен экран для трансляций, подготовлен безалкогольный спорт-бар под соломенной крышей, завершается строительство своей арены, выполненной из соломы. Автор идеи – фермер Роман Пономарев. Летом 2017 года он создал из соломы стадион, который получил название "Зенит Арена".

– Четырнадцатого июня мы планируем открытие соломенной ставропольской фан-зоны, экран уже установлен, будет проектор, есть уже все необходимое звуковое оборудование для трансляций и показов матчей чемпионата, – сказал Пономарев. – Мы будем продавать арбузные фреши, арбузные и томатные соки из наших продуктов. Будет тыквенное безалкогольное пиво, медовый квас и дынный лимонад. Мы сотрудничаем с сетью ресторанов, они заранее подготавливают напитки.

Здесь у нас не будет алкоголя, потому что солома вокруг, мало ли что, хотя требования норм пожарной безопасности соблюдены – есть система пожаротушения над каждым навесом, установили десять пожарных гидрантов. Мы больше пропагандируем семейный отдых – папа посмотрит футбол, мама с детьми на детскую площадку может сходить, там порядка 20 гамаков, качели, песочница, доска для рисования, большое домино, соломенные фигуры и так далее.

Арена сейчас достраивается, к 14 июня она будет полностью готова. Каждую субботу будут проходить спортивные праздники. Самое главное для нас событие – запланировано проведение чемпионата мира по соломенному футболу, финал будет 15 июля, команды сейчас набираются… Мы приглашаем все страны, приедут болельщики – тоже могут участвовать. Команды по соломенному футболу небольшие – 5-6 человек, много людей не нужно. Мы общались с иностранными студентами, которые живут в Ставрополе, может, и они приедут.

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу