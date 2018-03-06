Автогонщик Карякин планирует посетить матчи ЧМ-2018

Автогонщик Сергей Карякин, чемпион "Дакара"-2017 и посол чемпионата мира-2018 от Екатеринбурга, планирует посетить матчи мирового первенства. Сегодня в городах ЧМ-2018 состоялись масштабные празднования, посвященные 100 дням до старта турнира.

"Сегодня важная дата - 100 дней до старта чемпионата мира по футболу в России. Запустили сегодня в Екатеринбурге часы с обратным отсчётом! Отличное и позитивное мероприятие, всё как я люблю! Это очень важное событие для нашего города. Очень горжусь, что наш город удостоился такой чести. Я с нетерпением жду матчей: обязательно пойду на трибуны смотреть игры. Приглашаю всех летом к нам в столицу Урала на матчи мундиаля! Уверен, вам у нас понравится!" - написал Карякин в Фейсбуке.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).