Автогол дня. Очоа помог Гондурасу попасть в стыки ЧМ-2018

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа стал автором курьезного гола в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Гондураса (2:3). При счете 2:1 в пользу мексиканцев голкипер случайно стал автором автогола - после удара Эдди Эрнандеса мяч попал в голову Очоа и отскочил в в ворота.

Отметим, что через 6 минут после этого эпизода Гонурас вышел вперед и довел встречу для победы. Этот результат позволил соперникам мексиканцев попасть в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира. В ноябре Гондурас в двухраундовом противостоянии поспорит с Австралией за путевку на мировое первенство.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.