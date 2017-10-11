Автогол дня. Очоа помог Гондурасу попасть в стыки ЧМ-2018

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа стал автором курьезного гола в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Гондураса (2:3). При счете 2:1 в пользу мексиканцев голкипер случайно стал автором автогола - после удара Эдди Эрнандеса мяч попал в голову Очоа и отскочил в в ворота.
Отметим, что через 6 минут после этого эпизода Гонурас вышел вперед и довел встречу для победы. Этот результат позволил соперникам мексиканцев попасть в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира. В ноябре Гондурас в двухраундовом противостоянии поспорит с Австралией за путевку на мировое первенство.
Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Something went wrong! How hard was the Ochoa's luck against Honduras... I can't help it. It's too funny. 😂😂😂 #MemoOchoa #MiSelecciónMX pic.twitter.com/UFx51cDIAq– Manuel Calderón (@luism_calderon) 11 октября 2017 г.
miker65
Вы охренели, что ли? Зачем за него болеть? Если он выйдет таки на Чм, то нас опередит! Сейчас из 23-х отобравшихся сборных мы - самое гнусно пахучее вещество по рейтингу. А так будет Гондурас! Он немного нижнхе нас! Извините за рифму.
11:11
Дядька
Теперь болеем за Гондурас!
10:58