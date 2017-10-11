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10:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Автогол дня. Очоа помог Гондурасу попасть в стыки ЧМ-2018

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Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа стал автором курьезного гола в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Гондураса (2:3). При счете 2:1 в пользу мексиканцев голкипер случайно стал автором автогола - после удара Эдди Эрнандеса мяч попал в голову Очоа и отскочил в в ворота.

Отметим, что через 6 минут после этого эпизода Гонурас вышел вперед и довел встречу для победы. Этот результат позволил соперникам мексиканцев попасть в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира. В ноябре Гондурас в двухраундовом противостоянии поспорит с Австралией за путевку на мировое первенство.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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miker65

Вы охренели, что ли? Зачем за него болеть? Если он выйдет таки на Чм, то нас опередит! Сейчас из 23-х отобравшихся сборных мы - самое гнусно пахучее вещество по рейтингу. А так будет Гондурас! Он немного нижнхе нас! Извините за рифму.

11:11

Дядька

Теперь болеем за Гондурас!

10:58