21:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Австрийские ученые считают, что сборная Бразилии выиграет ЧМ-2018

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Австрийские ученые из университета Инсбрука сделали расчеты по поводу исхода ЧМ-2018. Наиболее вероятным победителем, по их мнению, является сборная Бразилии.

Как сообщает EconPapers, вероятность победы бразильцев - 15,8 процента. В четверку лучших также входят Германия (15,8 процента) Испания (12,5 процента) и Франция (12,1 процента). Сборная России на 12-м месте в рейтинге (2,1% процента).

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Qwerty24

Вероятность победы Бразилии и Германии равны - по 15.8%. Почему же тогда они считают, что выиграют именно бразильцы?

22:12

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