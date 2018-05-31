Австрийские ученые считают, что сборная Бразилии выиграет ЧМ-2018

Австрийские ученые из университета Инсбрука сделали расчеты по поводу исхода ЧМ-2018. Наиболее вероятным победителем, по их мнению, является сборная Бразилии.

Как сообщает EconPapers, вероятность победы бразильцев - 15,8 процента. В четверку лучших также входят Германия (15,8 процента) Испания (12,5 процента) и Франция (12,1 процента). Сборная России на 12-м месте в рейтинге (2,1% процента).

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