Австрийцы назвали состав на матч с Россией

Стал известен состав сборной Австрии на товарищеские матчи против России (30 мая), Германии (2 июня) и Бразилии (10 июня). В команду вызваны 27 игроков, среди которых оказались защитник "Баварии" Давид Алаба и форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович.
В сборной четыре новичка - голкиперы Чичан Станкович и Рихард Штребингер, защитник Марвин Поцман и полузащитник Томас Мург. Полностью состав команды выглядит следующим образом:
вратари - Хайнц Линднер ("Грассхоппер", Швейцария), Йерг Зибенхандль ("Штурм"), Чичан Станкович ("Зальцбург"), Рихард Штребингер ("Рапид");
защитники - Мориц Бауэр, Кевин Виммер (оба - "Сток Сити", Англия), Кевин Данзо, Мартин Хинтереггер (оба - "Аугсбург", Германия), Александар Драгович ("Лестер", Англия), Штефан Лайнер, Андреас Ульмер (оба - "Зальцбург"), Марвин Поцман ("Штурм"), Себастьян Предль ("Уотфорд", Англия), Давид Алаба ("Бавария", Германия);
полузащитники - Юлиан Баумгартлингер ("Байер", Германия), Флориан Гриллич ("Хоффенхайм", Германия), Штефан Хирлендер ("Штурм"), Штефан Ильсанкер ("Лейпциг", Германия), Флориан Кайнц ("Вердер", Германия), Томас Мург, Луис Шауб (оба - "Рапид"), Ксавьер Шлягер ("Зальцбург"), Алессандро Шопф ("Шальке", Германия), Петер Цуль ("Штурм");
нападающие - Марко Арнаутович ("Вест Хэм", Англия), Гвидо Бургшталлер ("Шальке", Германия), Дени Алар ("Штурм").
- Сборная России (футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Марко Арнаутович
- Сборная Австрии (Футбол)
- Давид Алаба
- Хайнц Линднер
- Александар Драгович
- Мартин Хинтереггер
- Себастьян Предль
- Кевин Виммер
- Юлиан Баумгартлингер
- Мориц Бауэр
- Андреас Ульмер
- Штефан Лайнер
- Флориан Кайнц
- Флориан Гриллич
- Гвидо Бургшталлер
mukuptsov
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19:48