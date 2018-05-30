Австрия - Россия: сборная не нанесла ни одного удара в створ

В товарищеском матче между сборными Австрии и России (1:0) подопечные Станислава Черчесова не нанесли ни одного удар в створ ворот соперника.

Всего россияне ударили по воротам Хайнца Линднера 3 раза, но все они прошли мимо. В свою очередь австрийцы пробили 9 раз и попали в створ четырежды.

Напомним, матч проходил в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. "СЭ" вел прямую трансляцию встречи.

Все о чемпионате мира по футболу в России - здесь.