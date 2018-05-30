23:39 30 мая | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Австрия - Россия: сборная не нанесла ни одного удара в створ

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В товарищеском матче между сборными Австрии и России (1:0) подопечные Станислава Черчесова не нанесли ни одного удар в створ ворот соперника.

Всего россияне ударили по воротам Хайнца Линднера 3 раза, но все они прошли мимо. В свою очередь австрийцы пробили 9 раз и попали в створ четырежды.

Напомним, матч проходил в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. "СЭ" вел прямую трансляцию встречи.

Все о чемпионате мира по футболу в России - здесь.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alexansf

главное тактика .. и подготовка на полях ЧМ .. он ведь в австрии будет ???

23:52 30 мая

ЗЗ+

Как ни одного, если Черышев в ближний угол пробил?

23:50 30 мая

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