Австрия - Россия: сборная не нанесла ни одного удара в створ

В товарищеском матче между сборными Австрии и России (1:0) подопечные Станислава Черчесова не нанесли ни одного удар в створ ворот соперника.
Всего россияне ударили по воротам Хайнца Линднера 3 раза, но все они прошли мимо. В свою очередь австрийцы пробили 9 раз и попали в створ четырежды.
Напомним, матч проходил в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. "СЭ" вел прямую трансляцию встречи.
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alexansf
главное тактика .. и подготовка на полях ЧМ .. он ведь в австрии будет ???
23:52 30 мая
ЗЗ+
Как ни одного, если Черышев в ближний угол пробил?
23:50 30 мая