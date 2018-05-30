Австрия - Россия. Сборная назвала состав на матч

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Австрией. С первых минут на поле появится 38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Для него игра станет 121-й в составе национальной команды, это рекорд для сборных СССР, СНГ и России.

Акинфеев - Гранат, Игнашевич, Кудряшов - Мариу Фернандес, Зобнин, Кузяев, Головин, Жирков - Самедов, Смолов.

Запасные: Габулов, Лунев, Рауш, Кутепов, Семенов, Смольников, Черышев, Дзагоев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Газинский, Дзюба.

Вне заявки остались Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Александр Ерохин, Александр Ташаев, Федор Чалов.

Стартовый состав @TeamRussia на матч с Австрией pic.twitter.com/xt5LYbeMhz

– Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2018 г.

Матч Австрия - Россия начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.