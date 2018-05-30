Австрия - Россия. Джанаев, Нойштедтер, Ерохин, Ташаев и Чалов - вне заявки

Пять игроков сборной России, готовящихся к чемпионату мира-2018, не попали в заявку на товарищеский матч с Австрией. В их число вошли Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Александр Ерохин, Александр Ташаев, Федор Чалов.
По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, ему сказали, что в заявку на игру можно внести только 23 человека.
В стартовый состав попали: Акинфеев, Гранат, Игнашевич, Кудряшов – Мариу Фернандес, Зобнин, Кузяев, Головин, Жирков, Самедов, Смолов.
Запасные: Габулов, Лунев, Рауш, Кутепов, Семенов, Смольников, Черышев, Дзагоев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Газинский, Дзюба.
Матч Австрия - Россия начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
- Сослан Джанаев (футбол)
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Владимир Габулов
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Игорь Смольников
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Юрий Жирков
- Сборная Австрии (Футбол)
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Денис Черышев
- Юрий Газинский
- Роман Нойштедтер
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Федор Чалов
- Александр Ташаев