Австрия, обыгравшая Россию, одержала волевую победу над Германией

Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией в товарищеском матче со счетом 2:1. Встреча проходила в Клагенфурте и началась с задержкой в 1 час 40 минут из-за ливня.

В составе гостей весь матч отыграл вратарь Мануэль Нойер. Он впервые появился на поле с сентября 2017 года.



Сборная Германии является участником чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.



Товарищеский матч



Австрия - Германия - 2:1 (0:1)



Голы: Езил, 11 (0:1). Хинтереггер, 53 (1:1). Шепф, 69 (2:1).



Австрия: Зибенхандль, Предль, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Шепф (Бауэр, 76), Гриллич (Ильзанкер, 79), Жуль (Кайнц, 88), Арнаутович (Бургшталлер, 84).



Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле, Хектор, Киммих, Езил (Дракслер, 76), Хедира (Руди, 46), Гюндоган (Горецка, 56), Брандт (Ройс, 67), Сане (Вернер, 67), Петерсен (Гомес, 76).



Судья: Краловец (Чехия).



02 июня. Клагенфурт. Стадион "Worthersee Stadion".

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