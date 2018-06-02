22:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Австрия, обыгравшая Россию, одержала волевую победу над Германией

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Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией в товарищеском матче со счетом 2:1. Встреча проходила в Клагенфурте и началась с задержкой в 1 час 40 минут из-за ливня. 

В составе гостей весь матч отыграл вратарь Мануэль Нойер. Он впервые появился на поле с сентября 2017 года. 

Сборная Германии является участником чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами МексикиШвеции и Кореи

Товарищеский матч

Австрия - Германия - 2:1 (0:1)

Голы: Езил, 11 (0:1). Хинтереггер, 53 (1:1). Шепф, 69 (2:1). 

Австрия: Зибенхандль, Предль, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Шепф (Бауэр, 76), Гриллич (Ильзанкер, 79), Жуль (Кайнц, 88), Арнаутович (Бургшталлер, 84).

Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле, Хектор, Киммих, Езил (Дракслер, 76), Хедира (Руди, 46), Гюндоган (Горецка, 56), Брандт (Ройс, 67), Сане (Вернер, 67), Петерсен (Гомес, 76).

Судья: Краловец (Чехия).

02 июня. Клагенфурт. Стадион "Worthersee Stadion".

Австрия - Германия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Kortvv

Хватит нести чушь про отсутствие звёзд и резервный состав. Сейчас только Италия может себе позволить играть резервным составом. Немцы должны были наигрывать состав на ЧМ. И именно этот состав и будет играть.

23:08

Хрю-хрю

У Германии играл почти полностью резервный состав.

22:52

dintos

Немцы чемпионами не будут.Им и четыре года назад просто повезло,аргентинцы в финале играли лучше их.И вообще у немцев сейчас нет звёзд.Да,крепкая команда,но нападающих уровня Клинсмана и Клозе нет,не говоря уже о Герде Мюллере.А сегодня выглядели так же ужасно,как и наши.Да и Лёв забронзовел на тёплом месте...

22:48

баламошка

Мы проиграли будущим чемпионам мира! Ура! бугага)

22:39

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