Австрия, обыгравшая Россию, одержала волевую победу над Германией

Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией в товарищеском матче со счетом 2:1. Встреча проходила в Клагенфурте и началась с задержкой в 1 час 40 минут из-за ливня.
В составе гостей весь матч отыграл вратарь Мануэль Нойер. Он впервые появился на поле с сентября 2017 года.
Сборная Германии является участником чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.
Товарищеский матч
Австрия - Германия - 2:1 (0:1)
Голы: Езил, 11 (0:1). Хинтереггер, 53 (1:1). Шепф, 69 (2:1).
Австрия: Зибенхандль, Предль, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Шепф (Бауэр, 76), Гриллич (Ильзанкер, 79), Жуль (Кайнц, 88), Арнаутович (Бургшталлер, 84).
Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле, Хектор, Киммих, Езил (Дракслер, 76), Хедира (Руди, 46), Гюндоган (Горецка, 56), Брандт (Ройс, 67), Сане (Вернер, 67), Петерсен (Гомес, 76).
Судья: Краловец (Чехия).
02 июня. Клагенфурт. Стадион "Worthersee Stadion".
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Чемпионат мира 2018
Kortvv
Хватит нести чушь про отсутствие звёзд и резервный состав. Сейчас только Италия может себе позволить играть резервным составом. Немцы должны были наигрывать состав на ЧМ. И именно этот состав и будет играть.
23:08
Хрю-хрю
У Германии играл почти полностью резервный состав.
22:52
dintos
Немцы чемпионами не будут.Им и четыре года назад просто повезло,аргентинцы в финале играли лучше их.И вообще у немцев сейчас нет звёзд.Да,крепкая команда,но нападающих уровня Клинсмана и Клозе нет,не говоря уже о Герде Мюллере.А сегодня выглядели так же ужасно,как и наши.Да и Лёв забронзовел на тёплом месте...
22:48
баламошка
Мы проиграли будущим чемпионам мира! Ура! бугага)
22:39