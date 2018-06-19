Австралийцы благополучно приземлились в Самаре

Сборная Австралии прилетела в Самару, где проведет свой второй матч группового этапа чемпионата мира против Дании, сообщает ТАСС. Команда будет жить в отеле "Ренессанс", который находится в самом центре города.

Матч с датчанами пройдет 21 июля на стадионе "Самара-Арена". Напомним, в своей первой игре на чемпионате мира австралийцы уступили Франции (1:2), а датчане с минимальным счетом переиграли Перу.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты