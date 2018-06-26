Австралия уступила Перу, обе команды покидают ЧМ-2018

Сборная Перу в Сочи обыграла сборную Австралии (2:0) в матче третьего тура группового турнира ЧМ-2018.

В составе победителей отличились Андре Каррильо и Паоло Герреро. Представитель "Локомотива" Джефферсон Фарфан не смог сыграть за перуанцев из-за проблем со здоровьем.

Сборная Перу набрала три очка и заняла третье место в группе С. У Австралии одно очко и четвертая позиция. Обе команды не сумели выйти в 1/8 финала - в плей-офф турнира сыграют сборные Франции и Дании.

Чемпионат мира-2018

Группа С

Австралия – Перу – 0:2 (0:1)

Голы: Каррильо, 18 (0:1). Герреро, 50 (0:2).

Австралия: Райан, Рисдон, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Леки, Муй, Единак, Рогич (Ирвайн, 72), Крус (Арзани, 58), Юрич (Кэйхилл, 53).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Сантамария, Рамос, Трауко, Каррильо (Картахена, 79), Йотун (Акино, 46), Тапия (Уртадо, 63), Куэва, Флорес, Герреро.

Предупреждения: Единак, 10. Йотун, 45. Арзани, 60. Рогич, 66. Уртадо, 79. Миллиган, 88.

Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва, Россия).

ВАР: Маккели (Голландия),Марруфо (США), Борш, Данкерт (все Германия).

26 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 44073 зрителя.

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