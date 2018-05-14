Австралия сократила заявку на ЧМ-2018 до 26 игроков. Рукавица и 38-летний Кэйхилл - в составе

Сборная Австралии опубликовала расширенную заявку на чемпионат мира-2018 из 26 футболистов. В первоначальном списке, оглашенном неделю назад, было 32 игрока. В число 26 вошли уроженец СССР Никита Рукавица, а также лучший бомбардир в истории сборной 38-летний Тим Кэйхилл.

Вратари: Мэт Райан ("Брайтон", Англия), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия), Брэд Джонс ("Фейеноорд", Голландия).

Защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Милош Дегенек ("Иокогама", Япония), Мэттью Юрман ("Сувон", Корея), Джеймс Мередит ("Миллуолл", Англия), Джош Рисдон ("Вестерн Сидней"), Трент Сэйнсбери ("Грассхоппер", Швейцария), Фран Карачич ("Локомотива", Хорватия).

Полузащитники: Джош Бриллант ("Сидней"), Миле Единак ("Астон Вилла", Англия), Джэксон Ирвайн ("Халл Сити", Англия), Робби Крус ("Бохум", Германия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Аарон Муй ("Хаддерсфилд", Англия), Томми Рогич ("Селтик", Шотландия), Джеймс Троиси ("Мельбурн Виктори").

Нападающие: Тим Кэйхилл ("Миллуолл", Англия), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария), Мэтью Леки ("Герта", Германия), Эндрю Наббут ("Урава", Япония), Никита Рукавица ("Маккаби" Хф, Израиль), Димитри Петратос ("Ньюкасл Джетс"), Дэниел Арзани ("Мельбурн Сити").

Сборная Австралии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Францией (16 июня, Казань), Данией (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).