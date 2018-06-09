Австралия победила Венгрию в 106-м матче 38-летнего Кэйхилла

Австралия обыграла Венгрию в товарищеском матче. 38-летний форвард австралийцев Тим Кэйхилл провел 106-ю игру в составе команды.

Матч для Австралии стал последним перед стартом ЧМ-2018.

Товарищеский матч

Венгрия - Австралия - 1:2 (0:0)

Голы: Арзани, 74 (0:1). Сэйнсбери, 88 - в свои ворота (1:1). Кадар, 90+2 - в свои ворота (1:2).

Венгрия: Гулачи (Дибус, 46), Кадар, Винисиус, Сабо, Вадоц, Й.Варга, Кляйнхайслер (Эппель, 66), Шоллои (К.Варга, 84), Солои (Беде, 62), Р.Варга, Ловренчич (Фиола, 73).

Австралия: Райан (Джоунс, 46), Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Луонго (Единак, 46), Рогич (Ирвайн, 64), Муй, Крус (Арзани, 73), Леки, Наббут (Юрич, 46. Кэйхилл, 80).

Предупреждения: Леки, 22. Й.Варга, 44. Единак, 76. Фиола, 78.

Судья: Юг (Словения).

9 июня. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".