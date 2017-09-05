Австралия победила Таиланд в отборе ЧМ-2018

Сборная Австралии в матче отборочного турнира чемпионата мира обыграла команду Таиланда со счетом 2:1.

Подопечные Ангелоса Постекоглу как минимум обеспечили себе участие в плей-офф за выход в стыковые матчи против сборной из Северной Америки.

Австралия также может получить путевку и напрямую. Для этого Саудовская Аравия, которая претендует на второе место, сегодня должна потерять очки в матче с Японией, обеспечившей себе первое место.

Таиланд занимает последнее место в группе B азиатской зоны.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа B

Австралия - Таиланд - 2:1 (0:0)

Голы: Юрич, 69 (1:0). Анан, 82 (1:1). Леки, 86 (2:1).