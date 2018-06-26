Австралия - Перу: объявлены составы на матч, который судит Карасев

Стали известны стартовые составы Австралии и Перу на матч группового турнира чемпионата мира-2018. Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан не попал в заявку из-за травмы, с первых минут на поле выйдет Кристиан Куэва.

Игру обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Австралия: Райан - Рисдон, Сэнйсбери, Миллинган, Бехич - Единак, Муй -Леки, Рогич, Крус - Юрич.

Перу: Гальесе - Адвинкула, Сантамария, Рамос, Трауко - Тапия, Йотун - Каррильо, Куэва, Флорес - Герреро.

Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

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