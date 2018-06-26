Австралия - Перу: прогноз букмекеров

Во вторник, 26 июня, в Сочи пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Австралии и Перу сыграют на стадионе "Фишт". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Австралии на победу с коэффициентом 3,12, на ничью – 3,37, а успех Перу – 2,51.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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