Австралия обыграла Гондурас и вышла на чемпионат мира-2018

Сборная Австралии дома победила Гондурас со счетом 3:1 в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира-2018. В составе австралийцев хет-трик оформил поузащитник "Астон Виллы" Миле Единак, у латиноамериканцев забил нападающий "Олимпии" из Тегусигальпы Альберт Элис. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей – 0:0.
Таким образом, команда Анге Постекоглу стала 31-м участником мирового первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия и Швеция и Дания. Отметим, что австралийцы вышли в финальную стадию чемпионата мира в четвертый раз подряд.
При жеребьевке турнира, которая состоится в Москве 1 декабря, Австралия попадет в четвертую корзину вместе с Сербией/Новой Зеландией (если новозеландцы пройдут Перу), Нигерией, Японией, Марокко, Панамой, Кореей и Саудовской Аравией. Россия на правах организатора находится в первой корзине.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Стыковые матчи
Ответный матч
Австралия – Гондурас – 3:1 (0:0)
Голы: Единак, 54 (1:0). Единак, 72 - с пенальти (2:0). Единак, 85 - с пенальти (3:0). Элис, 90+4 (3:1).
Австралия: Райан, Сэйнсбери, Джерман, Райт, Леки, Единак, Миллиган (Троиси, 89), Муй, Рогич (Крус, 77), Бехич, Кэйхилл (Юрич, 66).
Гондурас: Эскобер, Бекелес, М.Фигероа, Исагирре (Э.Фигероа, 42. Мартинес, 73), Паласиос, Альварадо, Элис, Кларос, Акоста, Киото (Э.Эрнандес, 75), Лосано.
Предупреждения: Джерман, 2. М.Фигероа, 19. Муй, 45+2. Кларос, 57. Леки, 81. Паласиос, 84. Сэйнсбери, 88.
Судья: Питана (Аргентина).
15 ноября. Сидней. Стадион Stadium Australia (ANZ Stadium).
- Сборная России (футбол)
- Астон Вилла
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Туниса
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Гондураса (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Сенегала
- Анге Постекоглу
- Миле Единак
Рога и копыта
Гандурас наше Всё! Вот кого будет очень не хвать!
14:22
TRuslanoff
Только не в Саранск. Пусть в любой из столиц играют, а в провинцию подайте фаворитов
14:18
King's Bounty IX
Алга, Австралия !
14:11
blue-white!
Эх, жаль Гондурас. Это же наши братья-побратимы...)))
14:11
Don
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ смотри, чтобы тебя не оттибидохали, и так де...., а после оттибидохивания тебя вообще можно будет в дурку сдавать)))
14:03
Басист
Австралийцы на высокой степени фарта прошли, между прочим. Гол с рикошета со штрафного и два гола с пенальти, первый из которых весьма сомнительный. А так не сказал бы, что они создали здорово больше Гондураса.
14:00
Басист
Финал Россия - Гондурас не состоялся(((
13:58
rusfed 2.0
Гондурасцы до Саранска по-любому не доехали бы, а австралийцы побогаче будут. Есть шанс заполнить стадики
13:57
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Как так --- ОБЫГРАЛА???? Именно гондурас ОБЯЗАН был попасть в группу с наш/раш, оттибидохать этих ного--мячистов и, наконец, ДОКАЗАТЬ, что они по праву занимают место выше в рейтинге ФИФА!!!!
13:57
mesk
без разницы
13:57
Thomas_Boy_
Жаль. Но с учетом выхода Швеции, Дании, Панамы и вероятного выхода Перу, я как-нибудь переживу. Если бы гондурасцы не проваливали концовки своих матчей в группе, они прошли бы на ЧМ безо всякой нервотрепки.
13:56
shpasic
и тут протащили австралийцев.
13:55