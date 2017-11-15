13:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Австралия обыграла Гондурас и вышла на чемпионат мира-2018

12

Сборная Австралии дома победила Гондурас со счетом 3:1 в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира-2018. В составе австралийцев хет-трик оформил поузащитник "Астон Виллы" Миле Единак, у латиноамериканцев забил нападающий "Олимпии" из Тегусигальпы Альберт Элис. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей – 0:0.

Таким образом, команда Анге Постекоглу стала 31-м участником мирового первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия и Швеция и Дания. Отметим, что австралийцы вышли в финальную стадию чемпионата мира в четвертый раз подряд.

При жеребьевке турнира, которая состоится в Москве 1 декабря, Австралия попадет в четвертую корзину вместе с Сербией/Новой Зеландией (если новозеландцы пройдут Перу), Нигерией, Японией, Марокко, Панамой, Кореей и Саудовской Аравией. Россия на правах организатора находится в первой корзине.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Стыковые матчи

Ответный матч

Австралия – Гондурас – 3:1 (0:0)

Голы: Единак, 54 (1:0). Единак, 72 - с пенальти (2:0). Единак, 85 - с пенальти (3:0). Элис, 90+4 (3:1). 

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Джерман, Райт, Леки, Единак, Миллиган (Троиси, 89), Муй, Рогич (Крус, 77), Бехич, Кэйхилл (Юрич, 66).

Гондурас: Эскобер, Бекелес, М.Фигероа, Исагирре (Э.Фигероа, 42. Мартинес, 73), Паласиос, Альварадо, Элис, Кларос, Акоста, Киото (Э.Эрнандес, 75), Лосано.

Предупреждения: Джерман, 2. М.Фигероа, 19. Муй, 45+2. Кларос, 57. Леки, 81. Паласиос, 84. Сэйнсбери, 88. 

Судья: Питана (Аргентина).

15 ноября. Сидней. Стадион Stadium Australia (ANZ Stadium).

Австралия – Гондурас

 

12
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

Рога и копыта

Гандурас наше Всё! Вот кого будет очень не хвать!

14:22

TRuslanoff

Только не в Саранск. Пусть в любой из столиц играют, а в провинцию подайте фаворитов

14:18

King's Bounty IX

Алга, Австралия !

14:11

blue-white!

Эх, жаль Гондурас. Это же наши братья-побратимы...)))

14:11

Don

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ смотри, чтобы тебя не оттибидохали, и так де...., а после оттибидохивания тебя вообще можно будет в дурку сдавать)))

14:03

Басист

Австралийцы на высокой степени фарта прошли, между прочим. Гол с рикошета со штрафного и два гола с пенальти, первый из которых весьма сомнительный. А так не сказал бы, что они создали здорово больше Гондураса.

14:00

Басист

Финал Россия - Гондурас не состоялся(((

13:58

rusfed 2.0

Гондурасцы до Саранска по-любому не доехали бы, а австралийцы побогаче будут. Есть шанс заполнить стадики

13:57

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Как так --- ОБЫГРАЛА???? Именно гондурас ОБЯЗАН был попасть в группу с наш/раш, оттибидохать этих ного--мячистов и, наконец, ДОКАЗАТЬ, что они по праву занимают место выше в рейтинге ФИФА!!!!

13:57

mesk

без разницы

13:57

Thomas_Boy_

Жаль. Но с учетом выхода Швеции, Дании, Панамы и вероятного выхода Перу, я как-нибудь переживу. Если бы гондурасцы не проваливали концовки своих матчей в группе, они прошли бы на ЧМ безо всякой нервотрепки.

13:56

shpasic

и тут протащили австралийцев.

13:55