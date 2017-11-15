Австралия обыграла Гондурас и вышла на чемпионат мира-2018

Сборная Австралии дома победила Гондурас со счетом 3:1 в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира-2018. В составе австралийцев хет-трик оформил поузащитник "Астон Виллы" Миле Единак, у латиноамериканцев забил нападающий "Олимпии" из Тегусигальпы Альберт Элис. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей – 0:0.

Таким образом, команда Анге Постекоглу стала 31-м участником мирового первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее на ЧМ-2018 попали: Россия (хозяйка), Англия, Бельгия, Бразилия, Германия, Иран, Испания, Корея, Мексика, Саудовская Аравия, Япония, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия и Швеция и Дания. Отметим, что австралийцы вышли в финальную стадию чемпионата мира в четвертый раз подряд.

При жеребьевке турнира, которая состоится в Москве 1 декабря, Австралия попадет в четвертую корзину вместе с Сербией/Новой Зеландией (если новозеландцы пройдут Перу), Нигерией, Японией, Марокко, Панамой, Кореей и Саудовской Аравией. Россия на правах организатора находится в первой корзине.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Стыковые матчи

Ответный матч

Австралия – Гондурас – 3:1 (0:0)

Голы: Единак, 54 (1:0). Единак, 72 - с пенальти (2:0). Единак, 85 - с пенальти (3:0). Элис, 90+4 (3:1).

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Джерман, Райт, Леки, Единак, Миллиган (Троиси, 89), Муй, Рогич (Крус, 77), Бехич, Кэйхилл (Юрич, 66).

Гондурас: Эскобер, Бекелес, М.Фигероа, Исагирре (Э.Фигероа, 42. Мартинес, 73), Паласиос, Альварадо, Элис, Кларос, Акоста, Киото (Э.Эрнандес, 75), Лосано.

Предупреждения: Джерман, 2. М.Фигероа, 19. Муй, 45+2. Кларос, 57. Леки, 81. Паласиос, 84. Сэйнсбери, 88.

Судья: Питана (Аргентина).

15 ноября. Сидней. Стадион Stadium Australia (ANZ Stadium).