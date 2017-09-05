Австралия обеспечила себе участие в "стыках" за выход на ЧМ-2018

Сборная Австралии в матче отборочного турнира чемпионата мира обыграла команду Таиланда со счетом 2:1.
Подопечные Ангелоса Постекоглу как минимум обеспечили себе участие в плей-офф за выход в стыковые матчи против сборной из Северной Америки.
Австралия также может получить путевку и напрямую. Для этого Саудовская Аравия, которая претендует на второе место, сегодня должна потерять очки в матче с Японией, обеспечившей себе первое место.
Таиланд занимает последнее место в группе B азиатской зоны.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
3-й раунд
Группа B
Австралия - Таиланд - 2:1 (0:0)
Голы: Юрич, 69 (1:0). Анан, 82 (1:1). Леки, 86 (2:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/