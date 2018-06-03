Австралия назвала окончательную заявку на ЧМ-2018. Рукавица не приедет в Россию

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк огласил окончательную заявку команды на чемпионат мира-2018. В состав не попал украинец по происхождению Никита Рукавица, который выступает за "Маккаби" из Хайфы.

Вратари: Мэт Райан ("Брайтон", Англия), Дэнни Вукович ("Генк", Бельгия), Брэд Джонс ("Фейеноорд", Голландия).

Защитники: Азиз Бехич ("Бурсаспор", Турция), Милош Дегенек ("Иокогама", Япония), Мэттью Юрман("Сувон", Корея), Джеймс Мередит ("Миллуолл", Англия), Джош Рисдон ("Вестерн Сидней"), Трент Сэйнсбери ("Грассхоппер", Швейцария),

Полузащитники:, Миле Единак ("Астон Вилла", Англия), Джэксон Ирвайн ("Халл Сити", Англия), Робби Крус ("Бохум", Германия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Аарон Муй ("Хаддерсфилд", Англия), Томми Рогич ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Тим Кэйхилл ("Миллуолл", Англия), Томи Юрич ("Люцерн", Швейцария), Мэтью Леки ("Герта", Германия), Эндрю Наббут ("Урава", Япония), Димитри Петратос ("Ньюкасл Джетс"), Дэниел Арзани ("Мельбурн Сити"), Джейми Макларен ("Хиберниан", Шотландия)

Сборная Австралии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Францией (16 июня, Казань), Данией (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).