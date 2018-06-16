Австралиец Арзани стал самым молодым игроком, сыгравшим на ЧМ-2018

Нападающий сборной Австралии Даниэл Арзани, вышедший на замену на 84-й минуте матча группового турнира чемпионата мира против Франции (1:2), стал самым молодым игроком, сыгравшим на турнире в России. В день игры ему исполнилось 19 лет, 5 месяцев и 12 дней.

Второй в списке самых молодых игроков на ЧМ-2018, форвард сборной Франции Кильян Мбаппе, в этот день также находился на поле. Игрок команды Дидье Дешама старше своего оппонента на 15 дней.

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