Авиакомпания S7: "Сбой не только в Домодедове, но и в других аэропортах. Не работает система регистрации пассажиров"

Как сообщили "СЭ" по телефону горячей линии авиакомпании S7, из-за технического сбоя в системе регистрации компании задерживаются рейсы в нескольких аэропортах. Ранее стало известно, что сотрудники аэропорта не могут регистрировать пассажиров и ничего им не объясняют. Вылет некоторых рейсов задержан более чем на час.

– Сбой не только в Домодедове, но и в других аэропортах. Не работает система регистрации, пассажиров регистрируют вручную, из-за чего рейсы задерживаются. Системой регистрации, с которой работает наша компания, пользуются еще несколько компаний. Скоро ли исправят неполадки? Неизвестно, уже больше двух часов сбой идет, – сказали по телефону горячей линии. (Игорь НОВИКОВ)

Коллапс в "Домодедово". Из-за сбоя задержится вылет самолетов //

Домодедово: "Аэропорт работает, задержка рейсов только у компании S7"