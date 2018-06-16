19:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Авария на Ильинке. Видео


В интернете появилось видео аварии на Ильинке.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при наезде пьяного таксиста в центре Москвы. Мужчина попытался сбежать, но его сразу же задержали прохожие.

Также сообщается, что таксист был задержан полицией. Автомобиль сбил знак и с серьезными повреждениями в носовой части стоит на обочине. В Москве на этот момент находится  множество болельщиков различных команд.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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