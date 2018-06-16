Авария на Ильинке. Видео

В интернете появилось видео аварии на Ильинке.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при наезде пьяного таксиста в центре Москвы. Мужчина попытался сбежать, но его сразу же задержали прохожие.

Также сообщается, что таксист был задержан полицией. Автомобиль сбил знак и с серьезными повреждениями в носовой части стоит на обочине. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд.

Таксист в центре Москвы въехал в толпу мексиканских фанатов и попытался сбежать. Есть пострадавшие pic.twitter.com/H95njESPox – Bozena (@Bozena_Grant) 16 июня 2018 г.

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