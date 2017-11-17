Аурелио Де Лаурентис: "Даже Анчелотти в сборной Италии - это сейчас лотерея"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает, что любой тренер может как добиться успеха с нынешней сборной Италии, так и провалиться. По его мнению, нужно менять всю систему, а глава Федерации футбола страны Карло Тавеккьо должен уйти в отставку. Напомним, что итальянцы не смогли пройти отбор на ЧМ-2018 и впервые с 1958 года не вышли на чемпионат мира. В отставку был отправлен главный тренер сборной Джампьеро Вентура, главным фаворитом на пост считается Карло Анчелотти.

- Нужно спросить Тавеккьо, когда он оставит свой пост, - цитирует Football Italia Де Лауерентиса. - Вопрос не в том, справится ли в сборной Анчелотти. Любой тренер - это лотерея, если не поменять всю систему. Любой может прийти и потерпеть неудачу или добиться успеха.