Ашраф Хакими: "ВАР применяется несправедливо"

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими выразил недовольство тем, как судьи использовали ВАР в матче группового турнира с Испанией (2:2). С помощью этой технологии был засчитан второй гол испанцев.

– Мы очень довольны собой, – цитирует AS Хакими. – Не только матчем с Испанией, но и работой на чемпионате мира в целом. Я очень горжусь командой и болельщиками. Меня не удивила игра испанцев. Они действовали очень хорошо, но мы старались испортить им жизнь. Нам это удалось. Мне пришлось пересечься с некоторыми партнерами по "Реалу", обменялись шутками. Желаю им успехов на чемпионате мира.

ВАР? Применение этой системы несправедливо, нечестно по отношению к одной из команд. Причем речь не только о нашей игре. В других матчах такое же было. ВАР должен использоваться во всех противоречивых случаях, а не только когда это выгодной одной из сторон.

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