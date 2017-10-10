Асьер Ильярамеди: "Буду сражаться за попадание в состав Испании на чемпионате мира"

Полузащитник сборной Испании Асьер Ильяраменди после победы над Израилем (1:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что счастлив забить гол за сборную. По словам хавбека, шансы на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира у него невелики.

- Я очень счастлив сыграть и сделать свой вклад, ведь мой гол оказался победным, - приводит Football Espana слова Ильяраменди. - Чемпионат мира? Мне будет трудно поехать в Россию. Но у всех есть шанс. Я буду сражаться.