Асьер Ильярамеди: "Буду сражаться за попадание в состав Испании на чемпионате мира"

Полузащитник сборной Испании Асьер Ильяраменди после победы над Израилем (1:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что счастлив забить гол за сборную. По словам хавбека, шансы на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира у него невелики.
- Я очень счастлив сыграть и сделать свой вклад, ведь мой гол оказался победным, - приводит Football Espana слова Ильяраменди. - Чемпионат мира? Мне будет трудно поехать в Россию. Но у всех есть шанс. Я буду сражаться.
igogohruhru
Не надо бороться, чувак зачем тебе Испания? Давай лучше к нам. Бразильцы есть, немцы есть, даже из Турции чтоле парень регулярно приезжает. Неужели испанцу места на найдется?
08:18