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07:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Асьер Ильярамеди: "Буду сражаться за попадание в состав Испании на чемпионате мира"

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Полузащитник сборной Испании Асьер Ильяраменди после победы над Израилем (1:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что счастлив забить гол за сборную. По словам хавбека, шансы на попадание в состав национальной команды на чемпионат мира у него невелики.

- Я очень счастлив сыграть и сделать свой вклад, ведь мой гол оказался победным, - приводит Football Espana слова Ильяраменди. - Чемпионат мира? Мне будет трудно поехать в Россию. Но у всех есть шанс. Я буду сражаться.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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igogohruhru

Не надо бороться, чувак зачем тебе Испания? Давай лучше к нам. Бразильцы есть, немцы есть, даже из Турции чтоле парень регулярно приезжает. Неужели испанцу места на найдется?

08:18