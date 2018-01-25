Артуро Видаль: "Непопадание на чемпионат мира в России – самый тяжелый момент моей карьеры"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль признался, что ему было сложно оправиться после непопадания сборной Чили с чемпионата мира. Он назвал причиной неудачи в отборе усталость команды.

– Самый тяжелый момент моей карьеры – конец 2017 года, когда сборная Чили не сумела попасть чемпионат мира, – цитирует Marca Видаля. – Это было очень сложно, мне стоило много сил оправиться от этого удара. Я был утомлен как физически, так и эмоционально, но, слава богу, все это уже позади, я отдохнул, немного расслабился и вновь готов побеждать в каждом матче.

Жаль, что чилийская сборная не будет участвовать в чемпионате мира, в последние годы у нас собралась хорошая команда, мы дважды взяли Кубок Америки, дошли до финала Кубка Конфедераций, показывали игру высокого уровня. Но игроки банально устали за столько матчей, этого стоило ожидать.

Сборная Чили заняла шестое место в отборочном турнире на чемпионат мира среди стран Южной Америки. Команда одержала восемь побед и 8 раз проиграла в 18 матчах отбора.