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22:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Артур Петросян: "Это просто позор"

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Главный тренер сборной Армении Артур Петросян после поражения в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Польши (1:6) остался крайне разочарован результатом.

- Это просто позор. Было бы лучше, если бы мы проиграли из-за тактических ошибок, - цитирует Петросяна News.am. - Сегодня мы допустили малейшие ошибки. Что можно сказать после поражения со счётом 1:6? Это самое обидное поражение в моей тренерской карьере. Нам нужно восстановиться, чтобы не опозориться в Казахстане.

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Материалы других СМИ
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Edmundo.Baldivieso

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