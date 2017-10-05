Артур Петросян: "Это просто позор"

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян после поражения в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Польши (1:6) остался крайне разочарован результатом.

- Это просто позор. Было бы лучше, если бы мы проиграли из-за тактических ошибок, - цитирует Петросяна News.am. - Сегодня мы допустили малейшие ошибки. Что можно сказать после поражения со счётом 1:6? Это самое обидное поражение в моей тренерской карьере. Нам нужно восстановиться, чтобы не опозориться в Казахстане.