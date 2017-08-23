Артем Симонян: "Сыграть на ЧМ-2018 - мечта, сборная Армении сделает все, чтобы пробиться на турнир"

Полузащитник "Цюриха" и сборной Армении Артем Симонян отметил, что национальной команде будет тяжело попасть на чемпионат мира-2018, но она сделает для этого все возможное. Он также добавил, что для него мечта сыграть на таком крупном турнире.

После шести отборочных матчей ЧМ-2018 сборная Армении занимает пятое место в группе Е, одержав две победы и проиграв четыре встречи.

- У Армении пока есть шансы попасть на чемпионат мира-2018. А на практике это реально?

- Сделать это будет очень тяжело, но в футболе все возможно, и это было доказано неоднократно, – приводят "Известия" слова Симоняна. - Впереди у нас еще четыре матча, и сборная сделает все, чтобы порадовать болельщиков.

- Поехать на чемпионат мира в Россию - для вас мечта?

- Сыграть на таком крупном турнире, как чемпионат мира или чемпионат Европы, - безусловно, мечта. Добиться этого будет трудно, но мы сделаем все, чтобы Армения впервые пробилась на крупный международный турнир.

- В составе сборной Армении есть звезда мирового уровня – Генрих Мхитарян. В чем секрет его успеха?

- Скромность, трудолюбие и огромное желание - залог его успешной карьеры. Здорово, что наши молодые футболисты могут равняться на Генриха.

- Как думаете, почему в сборной России нет такой звезды?

- На мой взгляд, в российской команде есть футболисты хорошего уровня. Также неплохо выступают и несколько молодых игроков, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя. Могу только пожелать им успехов. Надеюсь, у сборной России все получится.