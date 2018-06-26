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Артем Шейнин - о мате в эфире Первого канала: "А почему все так возбудились?"

"Время покажет". Выпуск от 26.06.2018. Фото Первый канал
"Время покажет". Выпуск от 26.06.2018. Фото Первый канал

Ведущий Первого канала Артем Шейнин удивлен реакцией общественности на матерное слово, которое он накануне обронил в эфире Первого канала. По словам журналиста, он уже извинился за этот проступок.

- Состоялся ли у вас разговор с руководством Первого канала?

- Даже если такой разговор был, то это конфиденциальная информация. Но я не могу понять, почему все так возбудились? Я случайно обронил это слово в эфире, потому что так его написал товарищ, про которого я рассказывал. Это первое.

Второе - я в конце эфира перед новостями извинился за это случайно оброненное слово. И попросил людей, у которых есть хоть доля здравого смысла, обсуждать не эту ерунду, за которую я извинился и которая не была произнесена в качестве ругательства, а говорить хотя бы о Людмиле Улицкой, которая была у меня сегодня.

С ней состоялся очень интересный разговор, но все ухватились не за это. Знаете, как бывает, когда кот ухватится за дохлую мышь и давай гонять ее по всей комнате? И вот все ухватились за эту фигню и давай додумывать. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, бранное слово прозвучало в программе "Время покажет", одним из ведущих которой является Шейнин. В ходе обсуждения матча Уругвай – Россия (3:0) на чемпионате мира-2018 он использовал нецензурное слово.

Шейнин не планирует увольняться с Первого канала из-за матерного слова в прямом эфире //
Телеведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире Первого канала 

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