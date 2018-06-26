Артем Шейнин - о мате в эфире Первого канала: "А почему все так возбудились?"

Ведущий Первого канала Артем Шейнин удивлен реакцией общественности на матерное слово, которое он накануне обронил в эфире Первого канала. По словам журналиста, он уже извинился за этот проступок.

- Состоялся ли у вас разговор с руководством Первого канала?

- Даже если такой разговор был, то это конфиденциальная информация. Но я не могу понять, почему все так возбудились? Я случайно обронил это слово в эфире, потому что так его написал товарищ, про которого я рассказывал. Это первое.



Второе - я в конце эфира перед новостями извинился за это случайно оброненное слово. И попросил людей, у которых есть хоть доля здравого смысла, обсуждать не эту ерунду, за которую я извинился и которая не была произнесена в качестве ругательства, а говорить хотя бы о Людмиле Улицкой, которая была у меня сегодня.



С ней состоялся очень интересный разговор, но все ухватились не за это. Знаете, как бывает, когда кот ухватится за дохлую мышь и давай гонять ее по всей комнате? И вот все ухватились за эту фигню и давай додумывать. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, бранное слово прозвучало в программе "Время покажет", одним из ведущих которой является Шейнин. В ходе обсуждения матча Уругвай – Россия (3:0) на чемпионате мира-2018 он использовал нецензурное слово.

Шейнин не планирует увольняться с Первого канала из-за матерного слова в прямом эфире //

Телеведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире Первого канала