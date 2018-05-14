Артем Ребров: "Глушаков, Комбаров и Ещенко заслужили право поехать на чемпионат мира"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" отметил, что игроки команды Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко своей игрой заслужили право выступить на чемпионате мира-2018. Напомним, Глушаков, Комбаров и Ещенко не вошли в основной список игроков сборной России на турнир.



- Как считаете, не мало спартаковцев вызвали в сборную России?

- Мне бы хотелось, чтобы было больше - чтобы Глушаков и Комбаров поехали на чемпионат мира. Думаю, они это заслужили. Но об этом нужно спросить Черчесова. Наверное, он не просто так принимает решения и ни за один день. Все было обдумано. Он имеет на это право, ведь тренер отвечает за результат. А Денису и Диме хочется пожелать, чтобы не вешали нос, не унывали. Такое бывает. Теперь нужно хорошо отдохнуть, а потом - готовиться к следующему сезону.

- Глушаков после матча с "Динамо" заходил в раздевалку вместе с Федуном. Что он сказал?

- Так получилось, что Федуна я не видел, а Денис повел команду к болельщикам. Он всех собрал, проявив себя, как настоящий капитан.

Если продолжать тему сборной, то, думаю, также заслужил вызова Андрей Ещенко. Но я, слава Богу, не ее главный тренер. Определять состав - тяжелый выбор. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)