Артем Ребров: "Глушаков, Комбаров и Ещенко заслужили право поехать на чемпионат мира"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" отметил, что игроки команды Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко своей игрой заслужили право выступить на чемпионате мира-2018. Напомним, Глушаков, Комбаров и Ещенко не вошли в основной список игроков сборной России на турнир.
- Как считаете, не мало спартаковцев вызвали в сборную России?
- Мне бы хотелось, чтобы было больше - чтобы Глушаков и Комбаров поехали на чемпионат мира. Думаю, они это заслужили. Но об этом нужно спросить Черчесова. Наверное, он не просто так принимает решения и ни за один день. Все было обдумано. Он имеет на это право, ведь тренер отвечает за результат. А Денису и Диме хочется пожелать, чтобы не вешали нос, не унывали. Такое бывает. Теперь нужно хорошо отдохнуть, а потом - готовиться к следующему сезону.
- Глушаков после матча с "Динамо" заходил в раздевалку вместе с Федуном. Что он сказал?
- Так получилось, что Федуна я не видел, а Денис повел команду к болельщикам. Он всех собрал, проявив себя, как настоящий капитан.
Если продолжать тему сборной, то, думаю, также заслужил вызова Андрей Ещенко. Но я, слава Богу, не ее главный тренер. Определять состав - тяжелый выбор. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Леонид Федун
- Андрей Ещенко
- Чемпионат мира
Веселый Клиторок
Всем очень интересно мнение штанголиза.
20:47
Millwall82
Кутепка с рекордсменом ЛЧ затащат. Почему к слову Тему данкера не вызвали на подготовку баскетбольной сборной? Какие данки делает...Загляденье.
19:41
Victorns
Забыл про Кутепова-пожарника.
19:32
Victorns
Ни Комбарову, и тем более, Ещенко нет места в сборной. С натяжкой Глушаков?
19:31
пал
Думаю даже много. К примеру Кутепов явно лишний. Это не уровень РПФЛ, а про сборную даже смешно говорить.
19:30