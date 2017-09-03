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06:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Артем Кравец: "Сборная Украины победила вполне заслуженно"


Нападающий сборной Украины Артем Кравец после матча против Турции (2:0) отметил, что у команды много получилось. По его словам, сборная победила заслуженно, несмотря на то, что оба гола Андрея Ярмоленко были забиты не по правилам.

- Думаю, все видели, что у нас многое получалось, - приводит "Террикон" слова Кравца. - И главное - добились положительного результата. Мы мало что дали создать туркам. Наверное, у нас были еще голевые моменты, но где-то не хватило последней передачи. Тем не менее, удалось одержать победу, а голы, надеюсь, оставим на следующие матчи. Считаю, что победили вполне заслуженно.

- Во втором тайме команда действовала более спокойно и расчетливо. Это инициатива Андрея Шевченко?

- Нет, всё-таки сборная Турции тоже является хорошей командой. Они сделали определённые выводы, отчего в первые 15 минут нам было тяжеловато, но потом игра снова выравнялась, довели всё до логического завершения.

- Можно ли считать этот матч лучшим в нынешнем отборе?

- Надеюсь, что будущие встречи будут намного лучше.

- Исландия уступила финнам...

- Да, мы уже слышали. Но это не имеет никакого значения. Все понимают, что нам нужно побеждать во всех оставшихся матчах. Не может быть никакого другого настроя, кроме как на победу.  

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http://terrikon.com/posts/282833

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