Артем Дзюба: "Жду Рамоса и Пике. Посмотрим, кто кого!"

Нападающий сборной России Артем Дзюба перед матчем с Испанией пообщался с журналистами. Форвард сказал, что с нетерпением ждет матча 1/8 финала чемпионата мира-2018.

- В воскресенье будете играть против Рамоса и Пике. Что думаете об этом?

- Очень жду игру, как и все футболисты, - сказал Дзюба. - Только против лучших можно понять свой уровень, понять, куда расти. Я лично с нетерпением жду противостояния с Рамосом и Пике. Это на всю жизнь. Посмотрим, кто кого! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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