Артем Дзюба: "Я начинал уже закипать: дайте шанс!"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) не стал скрывать: он очень хотел выйти на поле. Форвард заменил Федора Смолова по ходу второго тайма и менее чем через две минуты довел счет до разгромного.

- Ради таких моментов, как сегодня, ты играешь и живешь, - сказал Дзюба. - Всю жизнь к этому шел. Сегодня мы порадовали страну, заполненный стадион.

Я начинал уже закипать: дайте шанс, ну, дайте шанс! И когда забил гол, эмоции переполнили. Я показал тренеру, что должен быть здесь. Приятно, что тренер хорошо отреагировал на мои эмоции. Показал: "Да, теперь я понял". (Дмитрий СИМОНОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу