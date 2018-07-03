00:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Артем Дзюба: "Верьте в нас и болейте!"


Нападающий сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам. Ролик был опубликован на странице команды в Твиттере.

"Всем привет. Спасибо всем большое за поздравления, за комментарии, за поддержку. Очень приятно! Верьте в нас и болейте!" - сказал Дзюба.

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