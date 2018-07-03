Артем Дзюба: "Верьте в нас и болейте!"

Нападающий сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам. Ролик был опубликован на странице команды в Твиттере.
"Всем привет. Спасибо всем большое за поздравления, за комментарии, за поддержку. Очень приятно! Верьте в нас и болейте!" - сказал Дзюба.
Доброй ночи всем, друзья! 😴🌛 pic.twitter.com/hbwAzPFAej– Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.
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