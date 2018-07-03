Артем Дзюба: "Верьте в нас и болейте!"

Нападающий сборной России Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам. Ролик был опубликован на странице команды в Твиттере.

"Всем привет. Спасибо всем большое за поздравления, за комментарии, за поддержку. Очень приятно! Верьте в нас и болейте!" - сказал Дзюба.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ