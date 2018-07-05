Артем Дзюба: "В матче с Испанией футбольный бог помогал как никогда"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 сказал, что для него является честью возможность выступать на домашнем турнире. По словам форварда, команда смогла пробиться в четвертьфинал за счет самоотверженности, дисциплины и порядка.

– Смогли победить только через такую игру – терпеть и биться, потом боль и судороги, – цитирует официальный сайт ФИФА Дзюбу. – Футбольный бог раньше отворачивался от нас, а сегодня помогал как никогда. Горжусь, что нахожусь в этой команде, для меня это огромная честь, сегодня все красавцы и мужики. В конце чуть не падали. Верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок смогут побить класс.

В четвертьфинале команда Станислава Черчесова сыграет с Хорватией (7 июля, Сочи).

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