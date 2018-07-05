12:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Артем Дзюба: "В матче с Испанией футбольный бог помогал как никогда"


Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 сказал, что для него является честью возможность выступать на домашнем турнире. По словам форварда, команда смогла пробиться в четвертьфинал за счет самоотверженности, дисциплины и порядка.

– Смогли победить только через такую игру – терпеть и биться, потом боль и судороги, – цитирует официальный сайт ФИФА Дзюбу. – Футбольный бог раньше отворачивался от нас, а сегодня помогал как никогда. Горжусь, что нахожусь в этой команде, для меня это огромная честь, сегодня все красавцы и мужики. В конце чуть не падали. Верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок смогут побить класс.

В четвертьфинале команда Станислава Черчесова сыграет с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия – Хорватия

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https://ru.fifa.com/worldcup/news/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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