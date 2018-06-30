Артем Дзюба: "У нас есть план на игру с Испанией, но я не буду о нем говорить"

Форвард сборной России Артем Дзюба заявил, что у команды есть план на игру 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании. Дзюба отметил, что очень важно правильно подготовиться тактически.



– У нас есть план, но я не собираюсь его раскрывать. Испания отлично держит мяч, их футболисты прекрасно играют в пас, – цитирует официальный сайт ФИФА Дзюбу. – Нам нужно найти, что этому противопоставить. Важно грамотно подготовиться тактически.

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