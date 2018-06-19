Артем Дзюба: "Самоуверенность может быть для нас фатальной"

Форвард сборной России Артем Дзюба в интервью официальному сайту ФИФА сказал, что победа над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018 может помочь команде раскрепоститься. При этом, он признал, что соперник не заслуживал столь крупного поражения.

- Для нас такой результат в матче открытия важен прежде всего с точки зрения уверенности в себе, – сказал Дзюба. - Было давление, пресс определенный, а сейчас можно немножко раскрепоститься, почувствовать уверенность, но главное – не самоуверенность, потому что она для нас может быть фатальной.

Забили много голов – Саудовская Аравия столько не заслуживала. Счастливы, что так открыли турнир у себя дома, но сейчас все мысли уже о Египте.

Мы видели, как в разных городах люди болели, переживали, радовались нашим голам. Это вообще круто. Мурашки прямо. Когда вся страна за тебя болеет, это непередаваемое ощущение.

О чем думал перед выходом на замену? Поскорее бы выйти. Пусть мяч выйдет в аут. Выпустите меня! Как бык, который бьет копытом, ждал мгновения, как только мяч вылетел, и сразу говорю: "Рефери! Рефери! Быстрее!" Мысли были побыстрее выйти на поле, всячески помочь, вступить в игру.

Что касается гола, забитого через 69 секунд после выхода – это фантастическое стечение обстоятельств. Но я безумно счастлив. Путь был очень непростой. Хочется сказать, и, наверное, так и есть: это не просто так произошло. Я очень этого хотел. Много всего пришлось преодолеть на пути к этому голу на чемпионате мира.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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