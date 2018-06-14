Артем Дзюба: "Салах – это круто!"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) подчеркнул, что в национальной команде не обольщаются, а впереди сильные соперники.

– Вся страна проделала хорошую работу, – сказал Дзюба. – Праздник начался. Но мы не обольщаемся. Не кричим "Вау, круто, 5:0!" Пока что сделан лишь определенный шаг. Впереди сильные соперники. Завтра будем смотреть матч Египет – Уругвай. Салах? Салах – это круто! (Дмитрий СИМОНОВ)

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