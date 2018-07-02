Артем Дзюба родился за 1,5 часа до начала матча Испания - Россия

В Екатеринбурге ребенка, родившегося за 1,5 часа до начала матча Испания - Россия (1:1, 3:4 по пенальти), назвали в честь Артема Дзюбы. Родители хотели назвать мальчика Мирон, но после гола форварда "Зенита" папа новорожденного - Олег Дзюба - передумал.
Форвард Дзюба в четырех матчах чемпионата мира-2018 забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
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