Артем Дзюба: "Пусть Салах играет, тем престижнее и круче будет обыграть Египет"

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что ему хотелось бы видеть на поле в матче с Египтом Мохамеда Салаха. Лидер египтян получил травму в финале Лиги чемпионов, из-за чего пропустил первую игру ЧМ-2018 против Уругвая (0:1).

- Мы, футболисты, все едим один хлеб. Поэтому не хочу желать Салаху проблем, - приводит пресс-служба ФИФА слова Дзюбы. - Пусть играет, если будет готов, тем престижнее и круче будет обыграть Египет. Один человек выделяется, если есть команда. В коллективе появляются лидеры. Так всегда было. Один Салах не может вытащить. Криштиану Роналду Испании три забил, но это Криштиану Роналду – таких очень мало. Салах очень крутой, но мы готовимся к противостоянию не с ним одним – там вся команда очень крепкая.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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