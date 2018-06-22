Артем Дзюба: "Предложения от иностранных клубов были. Из России уехал бы только в Англию"

Нападающий сборной России Артем Дзюба подчеркнул, что не любит говорить об интересе иностранных клубов. При этом форвард все же признался, что из-за границы предложения ему поступали, и из всех чемпионатов он предпочитает английский.

- Сейчас я не задумываюсь о своем клубном будущем. Я сосредоточен на игре за сборную, - сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной. - Я возвращаюсь в "Зенит", а дальше - будем посмотреть.

С Сергеем Богдановичем (Семаком) мы общались несколько раз, у нас хорошие отношения.

- Поступали предложения от иностранных клубов?

- Я не люблю о таком говорить. Все эти "мне поступало предложение из Китая, но я отказался..." - все это глупости, все это ни о чем. Смысла нет. Но надеюсь, что сейчас, после чемпионата мира... их будет больше!

- Значит, они были?

- Были, но не хочу об этом говорить. Не скрываю: единственный чемпионат, в который бы я уехал из России, - это Англия. Я обожаю Англию, это топ-чемпионат. Там сила, скорость, самые крутые команды... Плюс еще символика - у них лев.

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